В Краснодаре суд оштрафовал ИП за продажу товаров с персонажами китайского аниме

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с краснодарского индивидуального предпринимателя Елены Говоруха 10 тыс. руб. компенсации в пользу ООО «ДЭЕП» за незаконную торговлю товарами с изображениями персонажей из китайского анимационного сериала «Благословение небожителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», компания «ДЭЕП» обладает исключительными правами на мерчандайзинг товаров с образами героев аниме на основании лицензионного соглашения с китайской фирмой «Шанхай Куанью Диджитал Технолоджи Ко., Лтд.», заключенного в сентябре 2023 года. Анимационный сериал режиссера Ли Хаолина и сценариста Мосян Тунсю состоит из двух сезонов — 2020 и 2023 годов.

Правообладатель обнаружил, что предпринимательница продает на площадке Ozon набор значков с персонажами аниме-сериала. В августе 2024 года представители компании приобрели спорный товар и установили факт нарушения авторских прав. После неудачной попытки досудебного урегулирования конфликта истец обратился в суд.

При рассмотрении дела судья выявил визуальное сходство изображений на товарах ответчицы с оригинальными персонажами аниме. Герои имели характерную азиатскую одежду белого и красного цветов, аналогичные прически с длинными волосами и стилизованные лица. Название товара также содержало наименование анимационного проекта.

Наталья Решетняк