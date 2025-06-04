Советский балетмейстер Валерий Панов скончался в Израиле

Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер Валерий Панов скончался в Израиле в возрасте 87 лет. Об этом сообщил сайт Ashdodnet. Артиста похоронят 4 июня на кладбище Ашдода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Панов

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости Валерий Панов

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Валерий Панов в 1957 году окончил Ленинградское хореографическое училище по классу Семена Каплана, поступил в балетную труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Наиболее известные роли — д’Артаньян в «Трёх мушкетерах», Хулиган в «Барышне и хулигане», Дафнис в «Дафнисе и Хлое». В 1964 году Валерий Панов перешел работать в Театр оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр). Стал первым исполнителем главных мужских партий в балетах «Страна чудес» Леонида Якобсона, «Горянка» Олега Виноградова и «Гамлет» Константина Сергеева.

Валерий Панов снялся в четырех картинах — это фильмы-балеты «Спящая красавица» (1964) и «Лебединое озеро» (1968), художественный фильм «Один из нас» (1970), экранизация оперетты «Летучая мышь» (1986).

В 1974 году Валерий Панов эмигрировал в Израиль и основал театр балета в Ашдоде. В 1984–1986 годах возглавлял Королевский балет Фландрии, с 1991 года руководил балетной труппой Боннского театра оперы и балета.

Екатерина Отрашкевич