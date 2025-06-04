Цены на новые авто в Петербурге в мае снизились на 5,5%

Санкт-Петербург и Ленинградская область по итогам мая вошли в тройку субъектов с самым заметным снижением стоимости новых автомобилей. Так, по городу средняя цена составила 3 млн рублей, что на 5,5% ниже, чем в апреле, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авто.ру Оценка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Нижегородская область (-7%, 2,85 млн руб.), на втором месте — Брянская область (-6,4%, 2,46 млн руб.). В Москве снижение оказалось минимальным — 0,5%, хотя средняя стоимость нового авто в столице остается самой высокой в стране (5,27 млн руб.). Сильнее всего подешевели такие модели, как JAC JS6 (-2,3%), Chery Tiggo 7L (-2%), Solaris KRX (-2%), Baic X7 (-2%) и Chery Tiggo 9 (-2%).

Как отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, петербургские дилеры распродавали крупные складские запасы автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска, предлагая максимальные скидки — до 30% от РРЦ (рекомендованной розничной цены,— прим. «Ъ-СПб»).

«Некоторые производители ошиблись с прогнозами, накопили большие запасы и вынуждены были их распродавать на фоне низкого спроса», — комментирует господин Гаврилов.

Во второй половине года, считает эксперт, значительных дисконтов ожидать не стоит. Исключение должны составить непопулярные бренды.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тройку подержанных авто по снижению цены в Петербурге составили JAC, УАЗ и «Жигули».

Александра Хренкова