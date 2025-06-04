Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему в сегменте «делюкс» одновременно снижается предложение типовых решений и растет число девелоперов, предоставляющих опцию индивидуальной отделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почти две трети новых высокобюджетных строящихся домов, представленных в продаже, сегодня реализуются без финишной отделки. По данным специалистов компаний Whitewill и Level Group, это 24 из 38 проектов класса «делюкс». И доля квартир с чистовой отделкой в структуре продаж меняется: за четыре месяца лишь 9% сделок пришлось на них. Годом ранее доля таких лотов была выше — около 20% по количеству и почти 25% по площади. В общем объеме предложения делюкс-сегмента на квартиры с чистовой отделкой в 2025 году приходится менее трети, а основной объем (более 70%) составляют проекты без нее, где некоторые девелоперы предоставляют опцию индивидуальной отделки или предлагают выбрать из типовых вариантов.

При этом стоимость лота с чистовой отделкой составляет примерно 2,6 млн руб. за кв. м, что на 12% выше стоимости в среднем по сегменту. Покупатели первичного жилья класса «делюкс», конечно, нередко заинтересованы в готовых решениях, и наличие качественной отделки становится важным преимуществом, уверены брокеры. Такие объекты ценятся на рынке. Но вместе с тем сохраняется потребность в индивидуальном подходе: дизайн своей новой квартиры покупатель создает сам, но зачастую ориентируется на разработанные ранее девелопером планировочные решения. Помочь с интерьером все чаще готовы и девелоперы, предлагая в своих проектах возможность отделки под заказ до сдачи дома как дополнительную опцию. Как правило, такая услуга предлагается на высокой стадии строительной готовности.

Светлана Бардина