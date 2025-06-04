В Челябинской области спрос на услуги в сферах IT и маркетинга вырос в два раза

В январе-мае 2025 года спрос на услуги в сферах IT, маркетинга и дизайна увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть заказов относится к графическому дизайну и работе с маркетплейсами, сообщают «Авито Услуги».

Более востребованным стало среди жителей региона и делегирование домашних дел. За первые пять месяцев этого года спрос на чистку ковров вырос на 38%, чистку мягкой мебели — на 44%. При этом интерес к организации праздников и мероприятий увеличился на 36%.

Что касается строительства, южноуральцы активно заказывали кровельные, сварочные, фундаментные и бетонные работы. Самыми быстрорастущими категориями стали изыскательные работы (+65%), алмазное сверление и резка (+51%), а также кладка (+47%). При ремонте местные жители чаще всего делегировали специалистам поклейку обоев, потолочные работы, а также установку окон.

Кроме того, выросло и количество исполнителей в Челябинской области. Число активных объявлений в регионе за январь-мая выросло на 79%. Сейчас, отмечают эксперты «Авито Услуг», каждый четвертый трудоспособный россиянин работает на этом рынке.

Виталина Ярховска