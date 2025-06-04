Участники сговора на торгах по капремонту в Челябинске заплатили штраф УФАС

Участники картельного сговора на торгах по капитальному ремонту в Челябинской области частично заплатили штраф региональному УФАС. Они перечислили в федеральный бюджет 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Штраф заплатили 11 из 12 участников картельного сговора — ООО «Южуралэнергосталь», «Стройсити плюс», «Универсал», «Стройлидер», «РСУ», «Жилищный сервис», «Тема», «ПК Уралпроект», строительные компании «Авангард-плюс», «Лига», «Уралпроект». Единственная организация, которая еще не перечислила деньги, — «Стройконтитент». Ей необходимо выплатить 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», УФАС выявило сговор на торгах по капремонту в Челябинской области в октябре 2024-го. По данным антимонопольной службы, в 2021-2023 годах 12 компаний принимали участие в 23 аукционах, не конкурируя друг с другом. Договоры заключали с организациями, которые делали предложения, приближенные к начальной стоимости контрактов. В некоторых случаях победившая компания потом заключала договор субподряда со своим конкурентом. Стоимость контрактов по всем 23 закупкам превышает 175 млн руб.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявления девяти компаний, которых УФАС уличила в сговоре на торгах, о признании этого решения недействительным. Заседание состоится 2 июля.

Ольга Воробьева