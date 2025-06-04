Следствие начало проверку возможных противоправных действий УК в Саратове

Следователи приступили к проверке информации о возможных противоправных действиях управляющей компании в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Ранее в СМИ появилась публикация с рассказом граждан о ненадлежащем обслуживании многоквартирных домов в Саратове. С их слов, управляющая компания бездействует в части ремонта лифта в доме № 3/7 по 1-му проезду Разина.

Следственный отдел по Фрунзенскому району организовал доследственную проверку по данному факту. Как только она завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов