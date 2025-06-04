Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказ о премиальных часах стоимостью до $8 тыс.

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Я продолжу рассказывать об обзоре новинок швейцарского салона Watches and Wonders, выпущенном часовым онлайн-изданием Quill & Pad. Все модели по приятной цене до $8 тыс. Panerai в этом году обновил свою коллекцию Luminor Marina новыми механизмами P.980 с трехдневным запасом хода, функцией остановки секунд, в два раза более ярким Super-LumiNova и новым стандартом водонепроницаемости до 500 м. Модель Panerai Luminor PAM03314 в корпусе 44 мм вошла в список как исключение с ценой $8,8 тыс..

А вот Breitling Top Time Coppi and Bartali за $7,7 тыс. вписались в заявленную сумму. В 1950-х годах Breitling был спонсором Giro d’Italia, когда звездами гонки стали соперники Фаусто Коппи (первый гонщик, который выиграл одновременно Giro d’Italia и Tour de France в одном году) и Джино Бартали — победитель с прозвищем il Vecchio. Эти два спортсмена были настоящими рок-звездами велоспорта и носили часы Breitling. В общем, грех было не выпустить тематическую серию.

Доступный Rolex — мечта многих. В списке Rolex Oyster Perpetual 28 Lavender с лаковым лавандовым циферблатом за $5,65 тыс. Закрывает хит-лист Grand Seiko Shubun SBGH353. «Стратегия Grand Seiko связывать свои дизайны с японской культурой и восторгом от природы, включая сезоны и ландшафты, соперничает с основополагающим швейцарским преданием о крестьянах, создающих часы в долгие зимние месяцы»,— искрометно описывает новинку автор. Модель посвящена осеннему равноденствию, а глубокий синий циферблат символизирует ясное ночное небо. Дотянуться до небес можно всего за $7,2 тыс.

Анна Минакова