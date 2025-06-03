«Первые в списке — Oris Big Crown Pointer Date»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на какие модели с швейцарской выставки Watches and Wonders можно обратить внимание.

Онлайн-издание о часах Quill & Pad все-таки совершенно точно и безоговорочно мое любимое среди всех аналогичных, потому что пишут по-настоящему увлеченные коллекционеры и эксперты, пишут о жизненном и важном без пафоса, -измов и -азмов. Так, после завершения швейцарской Watches and Wonders они рассказали о том, какие часы стоимостью до $8 тыс. среди представленных на выставке заслуживают внимания.

Первые в списке Кэрол Беслер — Oris Big Crown Pointer Date с теплым терракотовым циферблатом. Модель была создана в 1938 году для пилотов как рабочие часы, а теперь выходят модные версии с необычными цветами. Цена — $4,3 тыс. Следующий — Tudor Black Bay Chrono Flamingo Blue с бирюзовым циферблатом, хронограф, сертифицированный COSC, за гуманные $5,875. Всегда в подобных списках оказываются часы Bell & Ross, у которых в принципе более чем разумное ценовое позиционирование. На сей раз модель BR-05 36 mm, самые маленькие из созданных брендом часов, за $4,3 тыс. Следом идут винтажного стиля Omega Railmaster с минималистичным дизайном, градиентным циферблатом и ценой в $6,4 тыс. Приятные часы по приятной цене.

Анна Минакова