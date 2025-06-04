Ярославец получил 7 лет лишения свободы за убийство родственницы жены

В Ярославле 64-летнего местного жителя приговорили к 7 годам исправительной колонии строгого режима за убийство тети жены. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2024 года в квартире дома на улице Рыкачева между обвиняемым и его 75-летней родственницей произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил женщину. После чего вывез тело в лес в Гаврилов-Ямский район и закопал. На протяжении полугода родственница считалась пропавшей без вести. В ходе следствия подсудимый признал свою вину.

Обвиняемого признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова