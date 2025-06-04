Путин назвал героизм российских воинов одной из констант отечественной культуры

Президент Владимир Путин направил телеграмму организаторам, участникам и гостям XI книжного фестиваля «Красная площадь». Господин Путин заявил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

В 2025 году главными темами фестиваля стали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. «Лучшие образцы военной прозы и поэзии... являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России»,— сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Книжный фестиваль «Красная площадь» проводится в Москве ежегодно с 2015 года. В нынешнем году он состоится с 4 по 7 июня. На нем представят свои книги более 400 издательств со всей России. Также программа мероприятия включает более 600 событий, в том числе спектакли и презентации книг.