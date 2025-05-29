ОПГ из 9 человек задержали в Екатеринбурге за организацию нелегальной миграции

В Екатеринбурге следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность девяти фигурантов организованной преступной группы (ОПГ). Они занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, сообщил руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с сентября 2024 по май 2025 года уроженец одной из среднеазиатских республик создал в Екатеринбурге преступную группу, в которую вошли иностранные граждане, россияне, в том числе директор «Центра по приему экзамена по русскому языку». Участники ОПГ организовывали фиктивную регистрацию иностранцев и обеспечивали им успешную сдачу экзаменов по русскому языку за взятки, предоставляя заранее ответы.

«В ходе обысков удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фигуранты обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (ст. 322.3 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). За совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Полина Щуцкая