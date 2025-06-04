«С учетом инфраструктуры стоимость проекта будет не выше 500 млн рублей»

В течение двух лет между аэропортами Сочи и Сухума запустят прямое железнодорожное сообщение. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин оценил стоимость проекта и его влияние на турпоток.

Павел Иванкин

Фото: Пресс-служба Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры

«Стоимость проекта с учетом нынешнего состояния железнодорожной инфраструктуры не должна превысить 250–350 млн руб. С учетом сопутствующей инфраструктуры стоимость проекта будет не выше 500 млн руб.

Финансирование по территории России будет вестись за счет инвестпрограммы РЖД, а по территории Абхазии — за счет средств Абхазских железных дорог. В этом вопросе разделение источников четкое и понятное.

В настоящее время существует прямое железнодорожное сообщение между Сочи и Сухумом, по которому курсируют пассажирские и грузовые поезда. Уже реализовано движение пригородного поезда из федеральной территории Сириус. Для повышения качества и увеличения количества поездов необходимо проведение работ по приведению верхнего строения пути в соответствии с требуемыми стандартами. Еще одним важным моментом при организации регулярного пассажирского движения является сокращение времени на таможенный и пограничный досмотр. Такой подход позволит предложить пассажирам качественный и быстрый сервис.

Шатл, который будет курсировать между двумя аэропортами, позволит снизить нагрузку на аэропорт Сочи, частично перераспределив ее на Сухум. Кроме того, это повысит туристическую привлекательность абхазской рекреации. Туристы, отдыхающие на российской части Черного моря, охотно воспользуются такой услугой для коротких поездок в Абхазию.

Двух лет вполне достаточно, чтобы привести инфраструктуру в надлежащее состояние, разработать и внедрить регламенты упрощенного прохода таможенных и пограничных формальностей и создать сопутствующую инфраструктуру для комфорта туристов».