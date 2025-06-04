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Экспертиза подтвердила наличие нефтепродуктов в реке Волжского района Самарской области

Пробы воды в реке Свинуха Волжского района Самарской области показали недостаточное количество кислорода в воде, наличие аммонийного азота, который появляется на фоне бактериального разложения органики, и наличие нефтепродуктов. Об этом сообщили в областном минприроды. 

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вчера, третьего июня, в реке было обнаружено большое количество мертвой рыбы. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения. Росрыболовство проводит исследования погибшей рыбы и рассчитывает ущерб.

В конце апреля произошла массовая гибель рыбы в реке Чапаевке. Экспертиза показала недостаточное содержание растворенного кислорода и большое количество азота аммонийного. О наличии нефтепродуктов или других других вредных веществ не сообщалось. 

Сабрина Самедова

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