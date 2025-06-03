В Самарской области устанавливают виновника и причины загрязнения реки, повлекшего замор рыбы

Во вторник, 3 июня, Федеральное агентство по рыболовству, Приволжское УГМС и администрация Волжского района в результате обследования зафиксировали на поверхности акватории реки Свинуха пятна нефтепродуктов и большое количество мертвой рыбы. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

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По информации министерства, в настоящее время устанавливаются причины загрязнения

реки и виновное лицо. Произведен отбор проб, также будет рассчитан ущерб от замора рыбы.

В апреле текущего года сообщалось о гибели рыбы в озере Парка им. 50-летия Октября (Парк Металлургов) в Самаре. В качестве причины назвали снижение концентрации кислорода из-за падения уровня воды в озере.

Руфия Кутляева