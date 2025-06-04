На стройплощадке в центре Челябинска произошел пожар

В центре Челябинска на строительной площадке жилого комплекса «Голос в сердце города» произошел пожар. Пострадавших нет, ущерб зданию не нанесен. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе ООО «Группа Голос».

Возле строящегося комплекса по улице Труда, 157 загорелись строительные отходы. По данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания составила 30 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован. Причина выясняется.

«Пожарные прибыли очень быстро. Казалось, что пожар большой из-за черного дыма, который появился из-за плавления обрезков пенопласта и утеплителя»,— подчеркнули в пресс-службе «Голоса».