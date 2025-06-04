В Самаре оперный театр впервые покажет на основной сцене спектакль «Зори здесь тихие»

Премьерные показы музыкальной драмы «Зори здесь тихие» (12+) пройдут на основной сцене Самарского академического театра оперы и балета 21 и 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В основу спектакля лег сюжет повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». В ней рассказывается трагическая история девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях.

В 1972 году вышел фильм Станислава Ростоцкого по этой повести. Автор музыки к картине Кирилл Молчанов поставил одноименный спектакль и написал для него либретто. Премьера спектакля состоялась в Большом театре в 1973 году.

Позже его перенесли на самарскую сцену. Спектакль оперного театра был создан при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС. Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый показ спектакля «Зори здесь тихие» прошел в Самаре на малой сцене оперного театра в апреле 2025 года.

Георгий Портнов