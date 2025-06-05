Ли Чжэ Мён

Родился 8 декабря 1963 года в бедной крестьянской семье. Подростком работал на предприятиях города Соннам, в частности на фабрике по производству бижутерии. Из-за производственных травм был признан негодным к военной службе. В 1982-м поступил в юридический колледж Университета Чунг-Анг, получил степень бакалавра права.

В 1990-х открыл адвокатскую контору в Соннаме, занимался гражданским и трудовым правами. В 1995-м учредил Ассоциацию граждан Соннама, получив репутацию правозащитника.

В 2005 году вступил в либеральную партию «Уридан». В 2010–2018 годах — мэр Соннама. Создал программу соцподдержки молодежи и пожилых людей и объявил о решении запретить употребление собачьего мяса.

В 2017 году заявил об участии в президентских выборах, но проиграл праймериз. В 2018-м избран губернатором провинции Кёнгидо. В 2021-м участвовал в выборах президента, выиграв праймериз. Занял второе место, уступив Юн Сок Ёлю всего 0,73%.

В 2022 году избран председателем оппозиционной партии «Тобуро». Переизбран в 2024-м после того, как партия победила на парламентских выборах. С 2022 года в отношении политика ведется два судебных разбирательства, одно касается коррупции, другое связано с обвинениями в ложных заявлениях.

В 2023 году начал голодовку в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительства президента Юн Сок Ёля. Был госпитализирован на 19-й день.

В январе 2024 года пережил покушение, неизвестный нанес ему ножевой удар в шею. В ноябре того же года господин Ли был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно, затем в марте 2025-го апелляционный суд снял с него обвинения, но это решение было вскоре отменено Верховным судом. Все судебные слушания были отложены до окончания президентских выборов.

Андрей Егупец