Рядового из Златоуста приговорили к 15 годам в колонии за самоволку и разбой

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику из Златоуста, обвиняемому в неявке на службу, покупке наркотиков и разбое. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что рядовой 2 июля 2024 года не вернулся из больницы в воинскую часть в Кемеровской области. До задержания 26 сентября он проживал в Златоусте. Во время досмотра полиция обнаружила у него синтетический наркотик массой не менее 2,91 г. После возвращения в воинскую часть он вновь самовольно покинул ее 11 октября того же года и уехал в Златоуст. Там он проживал до 20 ноября, пока его не задержала полиция.

Суд также установил, что перед задержанием, поздно вечером 19 ноября 2024 года, военнослужащий вместе со знакомым проникли в квартиру к жителю Златоуста через балкон и напали на него. Они удерживали его, избивали и вымогали деньги. В результате разбоя соучастники похитили более 100 тыс. руб. Пострадавший получил гематомы, ссадины и переломы.

Приговор также вынесли второму участнику нападения. Ему назначили наказание в виде девяти лет исправительной колонии строгого режима.

Ольга Воробьева