На США надвигается гигантское пылевое облако из Сахары

Пылевое облако длиной 3,2 тыс. км движется через Атлантический океан на территорию США — в сторону штатов Флорида, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Облако, которое уже практически пересекло Атлантику, образовалось над пустыней Сахара, толщина пылевого слоя достигает 4 км. Об этом пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Arduengo / Reuters Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

По прогнозам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований, облако достигнет восточного побережья США уже сегодня, 4 июня. Самая сложная ситуация из-за пыли и песка в воздухе ожидается 5 июня.

Огромные облака из пыли и песка часто образуются в Сахаре, однако пока не добирались до Американского континента. Горячие пылевые массы сначала поднимаются благодаря тропическим циклонам, затем влажный и более плотный воздух над Атлантическим океаном поднимает их еще выше и помогает двигаться на запад. Иногда ветер приносит часть пылевых масс в Европу. Такие облака способны переносить до 100 млн тонн пыли.

Появление пылевых облаков резко ухудшает качество воздуха, что опасно для людей, имеющих легочные заболевания, включая астму. Даже у здоровых людей в таких условиях появляются проблемы со здоровьем, поэтому специалисты рекомендуют всем по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без маски или респиратора. Однако некоторые эксперты заявляют, что у этого погодного явления есть и положительные стороны. Такие облака переносят минералы, включая фосфор и железо, удобряя таким образом почву. Кроме того, облака не дают формироваться ураганам, от которых часто страдает юго-восточное побережье США.

Алена Миклашевская