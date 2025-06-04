В Барнауле задержали членов ОПГ за отмывание денег

В Алтайском крае правоохранители задержали трех жителей Барнаула, которые занимались сбытом подложных финансовых документов. Суммарный доход мошенников составил более 35 млн руб. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2019-го по май 2025 года фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по расчету, кассовому обслуживанию и инкассации. Для этого они находили юрлиц, нуждающихся в обналичивании денег.

Средства перечислялись на расчетные счета организаций, которые были оформлены на подставных лиц, после чего преступники выводили деньги из банка. За свои услуги, считает следствие, они брали от 1% до 18% от общей суммы перечисленных средств.

Кроме того, члены преступной группы через подконтрольные фирмы сбывали подложные счета-фактуры и представляли фиктивные налоговые декларации в контролирующие органы. Благодаря таким нелегальным услугам представители коммерческих организаций получали налоговые льготы.

Александра Стрелкова