Новороссийская компания представила «Обзорную башню» и моно-аттракционы

Компания «АтТри» из Новороссийска представила свои последние разработки — «Обзорная башня» и моно-аттракционы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Разработки новороссийской компании заинтересовали крупных инвесторов. «Обзорная башня» и моно-аттракционы могут быть как самостоятельным развлечением, так и вписаны в качестве дополнительного звена в общую концепцию парка.

С 2024 года «АтТри» стала резидентом инновационного центра «Сколково». Компания запатентовала аттракцион «Форсаж» и способ его работы, что позволило приобрести статус «Малая технологическая компания». Это открыло новороссийским предпринимателям доступ к налоговым льготам, грантам и возможностям участия в крупных выставках, таких как V Международная выставка-конференции «ParkSeason Expo 2025».

Алена Воробьева