В Ростовской области начали тестировать камеры с фиксацией телефонных разговоров

На трассах Ростовской области в июне 2025 года начнут работу камеры фиксации использования телефона во время движения. Об этом сообщают «Вести. Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С началом работы камер водители будут получать штрафы в размере 1,5 тыс. руб. как за разговор по мобильному телефону, так и за набор сообщения.

Новая фототехника сейчас работает в тестовом режиме.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», дорожные камеры городской системы фиксации нарушений ПДД за четыре месяца 2025 года зафиксировали более 430 тыс. нарушений. В этот период ростовские водители реже нарушали скоростной режим и правила проезда регулируемых перекрестков, снизилось количество ДТП с участием грузовых автомобилей.

Наталья Белоштейн