Двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» задержали по делу о коммерческом подкупе

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей организаций, занимающихся производством химической продукции. Их обвиняют в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу Минпромэнерго Чувашии задержали по делу о коммерческом подкупе

Фото: сайт ПАО «Химпром» Экс-главу Минпромэнерго Чувашии задержали по делу о коммерческом подкупе

Фото: сайт ПАО «Химпром»

Как рассказал «Ъ Волга-Урал» источник, речь идет о двух топ-менеджерах ПАО «Химпром» Алексее Федотове и Евгении Герасимове. Господин Федотов ранее работал коммерческим директором организации. Сейчас он является гендиректором компании «Оргсинтез-транспортная логистика».

Евгений Герасимов с 16 сентября 2020 года по 27 августа 2021 года был министром промышленности и энергетики Чувашии. По данным Rusprofile, он является гендиректором компании «РХТ» из Новочебоксарска. По информации с официального сайта «Химпрома», Евгений Герасимов в августе 2022 года был назначен директором направления, в зону его ответственности входило развитие непродуктовых направлений, разработка и реализация проектов по развитию предприятия.

По версии следствия, 30 мая 2025 года один из фигурантов получил от руководителя коммерческих организаций денежные средства за способствование в удовлетворении заявок на приобретение дефицитной химической продукции и сохранении регулярного объема ее поставок. Часть средств передали второму фигуранту.

Сотрудники следствия продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

ПАО «Химпром» - одно из ключевых предприятий химической индустрии, которое находится в Новочебоксарске.Организация ведет деятельность в сфере крупнотоннажной химии и производит более 150 наименований и марок продукции.

Диана Соловьёва