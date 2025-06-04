В Советском округе отремонтируют 9 домов за 32 млн рублей
В Советском округе началась реконструкция 9 многоквартирных домов. Исполнителем работ выступает подрядная организация, которая получила контракт на сумму свыше 32 млн руб. Об этом сообщили в краевом фонде капремонта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Обновление коснется жилых зданий в Зеленокумске и Солдато-Александровском. Специалисты отремонтируют четыре кровли, а также пять инженерных систем теплоснабжения и водоотведения.
Качественная кровля служит функциональным барьером от разрушения строений. Протечки приводят к повреждению несущих конструкций, а неисправности водоотведения вызывают сырость в подвалах. Исправное теплоснабжение обеспечивает предсказуемость отопительного сезона и гарантирует безопасность с комфортом жильцов.
«Подрядчик — это не просто исполнитель, а партнёр по долговременному обязательству»,— отметил Павел Корниенко, глава краевого фонда капремонта.
Контроль за ходом реконструкции осуществляют строительный надзор и региональный оператор.