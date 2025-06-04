СКР завел дело из-за гибели рабочего на ижевском предприятии при погрузке листов

В Ижевске заведено уголовное дело из-за гибели 41-летнего рабочего, который упал с крыши производственного здания во время погрузки металлических листов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Инцидент произошел 29 мая на ул. Телегина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (ст. 216 УК РФ). за данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Проведен осмотр места происшествия, изъята документация и допрошены свидетели. Расследование продолжается.