Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения 5–6 июня

В связи с проведением спортивного мероприятия в Москве 5 и 6 июня временно закроют проезд для движения транспорта на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Движение будет закрыто:

на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская — 6 июня 00:01 до 11:00;

в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский — 6 июня с 00:01 до 11:00;

на улице Минская при движении в сторону Кутузовского проспекта, на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр, а также на съездах к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы — 6 июня с 00:01 до 12:00;

на улицах Хачатуряна — от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12к2 по улице Хачатуряна и Каргопольская — 6 июня с 04:00 до 11:00;

на улице Хачатуряна от дома 12к2 до Отрадной улицы — 6 июня с 05:00 до 08:00;

первая крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41с2 — 6 июня с 06:00 до 11:00;

на улице Дурова — с 23:00 5 июня до 11:00 6 июня.

Также 5 июня с 00:01 и до 12:00 6 июня будет запрещена парковка на некоторых участках перекрытий. Транспортные ограничения связаны с проведением «Красочного забега». Спортивное мероприятие проходит на улицах Москвы.

Екатерина Отрашкевич