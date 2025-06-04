Скончался судья Краснодарского краевого суда в почетной отставке Николай Маняк
В Краснодаре проходят прощальные мероприятия с Николаем Маняком — почетным судьей Краснодарского краевого суда. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Кубани и России, он более тридцати лет проработал в судебной системе региона, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Выпускник юридического факультета Кубанского госуниверситета 1977 года, Николай Маняк начал карьеру в 1981 году. С 1987 года он входил в президиум краевого суда, а с 2005 по 2016 годы возглавлял судебную коллегию по гражданским делам. В 2016 году вышел в почетную отставку.
Помимо судебной деятельности, Николай Маняк был профессором кафедры международного права Северо-Кавказского филиала РГУП. На его счету около 70 научных и учебных изданий, опубликованных в России и за рубежом. Ему было 78 лет.