Скончался судья Краснодарского краевого суда в почетной отставке Николай Маняк

В Краснодаре проходят прощальные мероприятия с Николаем Маняком — почетным судьей Краснодарского краевого суда. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Кубани и России, он более тридцати лет проработал в судебной системе региона, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Выпускник юридического факультета Кубанского госуниверситета 1977 года, Николай Маняк начал карьеру в 1981 году. С 1987 года он входил в президиум краевого суда, а с 2005 по 2016 годы возглавлял судебную коллегию по гражданским делам. В 2016 году вышел в почетную отставку.

Помимо судебной деятельности, Николай Маняк был профессором кафедры международного права Северо-Кавказского филиала РГУП. На его счету около 70 научных и учебных изданий, опубликованных в России и за рубежом. Ему было 78 лет.

Вячеслав Рыжков