Bloomberg: Мерц не будет открыто противостоять Трампу на встрече в Вашингтоне

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовится к любому возможному развитию событий перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча может сопровождаться «сердечными рукопожатиями» или же привести к публичному конфликту, заявил собеседник агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Перед первой личной встречей с Дональдом Трампом Фридриху Мерцу посоветовали позволить американскому президенту говорить большую часть времени и не перебивать его, рассказал неназванный немецкий чиновник. По его словам, канцлер, который может быть вспыльчивым, дал понять, что не будет открыто противостоять Дональду Трампу, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский в феврале.

Как сообщало правительство ФРГ, 5 июня Фридрих Мерц и Дональд Трамп обсудят в Вашингтоне взаимоотношения стран, вопросы международной повестки, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Глава немецкого правительства, в частности, намерен «пролоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня» между Россией и Украиной. На встрече также могут обсуждаться пошлины на импорт европейских товаров.

Лусине Баласян