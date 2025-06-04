Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов по версии CIES

После продления контракта с «Барселоной» до 2031 года 17-летний Ламин Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Сообщается, что его трансферная стоимость составляет €402,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ламин Ямаль

Фото: Albert Gea / Reuters Ламин Ямаль

Фото: Albert Gea / Reuters

В рейтинг включены 100 футболистов. Наибольшее количество игроков, представленных в списке, выступают в английской Премьер-лиге — 42. 19 футболистов играют в испанской Ла Лиге, 12 — в немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1, 11 — в итальянской Серии А. Еще двое игроков выступают в португальской Примейре. Также в перечне представлено по одному футболисту из бразильской и саудовской лиг.

В топ-10 самых дорогих игроков мира вошли:

Ламин Ямаль («Барселона») — 402,3 млн; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 239,6 млн; Джуд Беллингем («Реал») — 233,8 млн; Килиан Мбаппе («Реал») — 192,5 млн; Джамал Мусиала («Бавария») — 154,8 млн; Педри («Барселона») — 143,7 млн; Винисиус Жуниор («Реал») — 130,4 млн; Коул Палмер («Челси») — 126,5 млн; Хулиан Альварес («Атлетико») — 126 млн; Флориан Виртц («Байер») — 122,3 млн.

В составе «Барселоны» Ламин Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2024 году он выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Таисия Орлова