Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Ли Чжэ Мёна с победой на выборах президента Южной Кореи. Китайский лидер заявил о готовности продвигать стратегическое партнерство между странами и придерживаться взаимовыгодного сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений обе стороны преодолели различия в идеологии и социальных системах, работали рука об руку, достигли взаимного успеха и добились устойчивого и здорового развития двусторонних отношений, что не только повысило благосостояние двух народов, но и внесло позитивный вклад в содействие региональному миру, стабильности, развитию и процветанию»,— говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина.

Внеочередные выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня. Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён набрал 49,4% голосов избирателей, а его главный соперник, лидер правящей в Южной Корее консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су — 41,15%. Ли Чжэ Мён выступал за выстраивание прагматичных отношений с Китаем и Россией.

Лусине Баласян