Павел Красиков возглавил липецкое АО «Грязинский пищевой комбинат»

Павел Красиков назначен генеральным директором АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) в Липецкой области. Он сменил Вячеслава Жеребцова, который занимал этот пост с октября 2024 года. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 3 июня.

Павел Красиков также является совладельцем (66,67%) московской компании ООО ТД «Вкус Союз», специализирующейся на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Выручка в прошлом году составила 364 млн руб., чистая прибыль — 5,7 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) было зарегистрировано в липецких Грязях в ноябре 1997 года для производства рационов питания и пайков. Уставный капитал — 1,3 млн руб. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Дочерние предприятия АО — местные ООО «Консервпаклам» (производство мясных консервов; у ГПК 5%, еще 50% и 45% принадлежат Александру Михайленко и Полине Михайленко) и ООО «ГПК — Продтара» (производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары; у ГПК 86%, еще 14% у Михаила Михайленко). Выручка в прошлом году превысила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 268 млн руб.

С 2006 года комбинатом руководил Валерий Ковалевич, который сейчас является фигурантом уголовного дела о крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет колонии). Вместе с ним по делу проходят Александр Михайленко и Эльвира Смирнова, которые считаются совладельцами ГПК. Оно касается контрактов на поставку сухпайков для военнослужащих, заключенных между Минобороны и «Военторгом» в 2022–2023 годах. По версии следствия, более 9 млн товаров оказались некачественными. Ущерб по делу составил «не менее 1,3 млрд руб.».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Черноземье» «То ли арест, то ли прогул»

Анна Швечикова