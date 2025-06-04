Гражданин США отправился на СВО из Нижнего Новгорода

Многодетный доброволец-американец отправился на боевую подготовку для участия в СВО из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО «Дом народного единства» 4 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданин США, отправившийся на СВО из Нижнего Новгорода

Фото: АНО «Дом народного единства» Гражданин США, отправившийся на СВО из Нижнего Новгорода

Фото: АНО «Дом народного единства»

Житель Техаса заключил военный контракт с Минобороны России, вместе с семьей он проживает в Московской области и хочет получить гражданство РФ, говорится в пресс-релизе.

Доброволец рассказал, что в США работал на заводе в Хьюстоне. У них с женой трое сыновей и три дочери. Переезд в Россию он пояснил желанием воспитывать детей на традиционных ценностях, а также преступностью и падением уровня культуры в своей стране.

«Россия — это оазис для нас. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята»,— приводятся слова иностранца.

В какой части России его семья намерена жить, они пока не решили.

Галина Шамберина