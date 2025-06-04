В 2025 году саратовцам вернули за коммуналку 27 млн рублей

Гражданам в Саратовской области все-таки удается добиться перерасчета за неверно выставленные платежи. Об этом на заседании облдумы рассказала начальник ГЖИ, главный государственный жилищный инспектор региона Юлия Абрамова.

В Саратовской инспекции работает 50 человек, 34 из них— это государственные жилищные инспекторы.

В нашей области действует 284УК, которые занимаются 8259 домами. У 114 действующих лицензиатов нет в управлении домов.

«1190 товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов управляет 1344 многоквартирными домами, и в более чем в 4 тыс. многоквартирных домов собственники выбрали непосредственный способ управления»,— отчиталась начальник ГЖИ.

В2024 году в инспекцию поступило более 15тыс. обращений граждан, в том числе через информационную систему жилищно-коммунального хозяйства более 7тыс. обращений граждан. Это почти половина из всех поступивших обращений.

«Чаще всего граждане жалуются на надлежащее содержание общего имущества, качество предоставляемых коммунальных услуг, порядок управления со стороны УК, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, прежде всего— за отопление,— перечислила госпожа Абрамова. —Вопрос начисления платы за отопление в апреле этого года взят инспекцией на особый контроль».

В 24 году и истекшем периоде 25 года по фактам выявленных нарушений ГЖИ было вынесено почти 1,4 тыс. постановлений. Наложено штрафов на виновных должностных лиц, организаций на сумму более 24 млн руб.

В2024 году потребителям был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги более чем на 45 млн руб. За истекший период 25 года жителям области уже произведен перерасчет на сумму более 27 млн руб.

Депутат Александр Ванцов (партия «Родина») попросил госпожу Абрамову назвать коэффициент полезности возглавляемой организации по 100-балльной шкале. Юлия Абрамова коэффициент не назвала, но сообщила, что «инспекция принимает все меры, предоставленные законом».

Татьяна Смирнова