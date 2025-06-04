На Алтае осудили автоподставщиков, похитивших у страховых компаний 7 млн рублей

Суд Барнаула рассмотрел дело банды автомошенников, которая насчитывала 39 участников. В отношении восьми из них уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон, остальные получили реальные и условные сроки, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

По материалам дела, с марта 2022-го по апрель 2023 года участники преступной группы инсценировали более 20 ДТП на дорогах Барнаула и Новоалтайска. В дальнейшем они обращались в страховые компании за возмещением убытков по договорам ОСАГО.

В результате компаниям АО «Тинькофф Страхование», СК «Росгосстрах», АО «ГСК Югория», АО «СОГАЗ», «Группа Ренессанс Страхование», АО «МАКС», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», ООО СК «Гелиос» был причинен ущерб более 7 млн руб.

Вину в судебном заседании злоумышленники признали в полном объеме и возместили страховщикам ущерб на сумму более 2,5 млн руб.

Илья Николаев