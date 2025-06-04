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Иранская авиакомпания откроет прямые рейсы между Казанью и Тегераном

Авиакомпания из Ирана Mahan Air с 7 июля откроет прямые рейсы между Казанью — Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму.

Международный аэропорт в Казани

Международный аэропорт в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Время в полете составит 3 часа. Авиарейсы будут выполняться раз в неделю.

По данным комитета, 11 татарстанских туристических операторов уже получили разрешение на организацию безвизовых туров в Иран в 2025–2026 годах.

Диана Соловьёва

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