Минобразования Башкирии покупает кроссовер за 2,5 млн рублей

Министерство образования и науки Башкирии собирается приобрести полноприводный автомобиль Haval Jolion черного цвета. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,5 млн руб.

Как следует из выданного Минпромторгом России разрешения на покупку, автомобиль необходим для деятельности министерства «в части переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования».

Итоги аукциона подведут 10 июня. Поставить автомобиль необходимо до 31 июля.

В начале марта глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал преобразования минобрнауки в министерство просвещения с передачей части полномочий новому госкомитету высшего образования и науки.

Идэль Гумеров