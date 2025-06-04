УФАС по Татарстану включило частную охранную компанию «Титан» из Альметьевска в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контрактов на охрану детей в школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанское УФАС включило охранную фирму в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Татарстанское УФАС включило охранную фирму в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В мае 2025 года в УФАС по Татарстану поступило 12 жалоб от школ и детских садов, т. к. охранники не вышли на смену. Также в одном из учреждений дежурил человек без удостоверения.

Сообщается, что «Титан» — третья охранная фирма после организаций «Булат» и «Центурион», которая нарушает контракты на охрану детей в Альметьевске.

Частную компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков и лишили права участвовать в госзакупках на 2 года.

Диана Соловьёва