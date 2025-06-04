Продажи автомобилей «Москвич» в мае снизились на 17,9%

По итогам мая в России было продано 1436 автомобилей «Москвич». Это на 17,9% меньше в годовом выражении, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. За аналогичный месяц в прошлом году было продано 1748 штук «Москвичей».

При этом доля бренда в мае выросла до 1,57%, добавили в компании. Ее бестселлером в прошлом месяце была модель «Москвич-3»: было продано 924 таких автомобиля.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в мае сократились на 10,7% по отношению к апрелю, до 91,22 тыс. штук. В годовом выражении, по данным агентства, реализация снизилась на 28,3%. Основная причина просадки — большое количество праздничных дней в мае, уверены опрошенные «Ъ» дилеры и эксперты.

Подробности — в материале «Ъ» «Май спустил колеса».