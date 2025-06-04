Матвею Сафонову вручили копию кубка Лиги чемпионов в московском аэропорту

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прилетел в Россию. В московском аэропорту ему вручили копию кубка Лиги чемпионов.

В Telegram-канале сборной России по футболу было опубликовано видео, где Сафонов продемонстрировал трофей, стоящий на чемодане. Затем пресс-служба национальной команды выложила на свой YouTube-канал ролик, на котором показано, как сотрудники сборной вручают футболисту копию кубка. «Похоже, что-то не то. Как-то он подкрашен неровненько»,— ответил Сафонов на вопрос, похож ли кубок на настоящий.

ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. 31 мая на Allianz Arena в Мюнхене команда с крупным счетом — 5:0 — обыграла миланский «Интер». Сафонов, перешедший в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года, попал в заявку на матч в качестве запасного вратаря. Он стал пятым российским игроком, выигравшим Лигу чемпионов. Также в составе парижского клуба он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

6 июня на московском стадионе «Лужники» сборная России проведет товарищеский матч с командой Нигерии. На 10 июня запланирована встреча с командой Белоруссии на Национальном стадионе в Минске. Сафонов вошел в окончательный состав сборной России на июньские матчи.

Таисия Орлова