Осужденный экс-глава Центра спортивных сооружений Кузбасса отправится на СВО

Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, которого в феврале 2025 года осудил на семь лет колонии строгого режима, подписал контракт с Минобороны РФ. Он отправится в зону проведения специальной военной операции, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

Владислава Нефедова признали виновным более чем в 50 эпизодах коррупции. Согласно версии следствия, фигурант дела с 2021-го по 2023-год вместе со своим заместителем Василием Чигвинцевым получал от директоров коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за заключение договоров поставок, оказания услуг для нужд РЦСС. Общая сумма подношений составила более 24,4 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», директор учреждения и его заместитель были задержаны правоохранителями в январе 2024 года. Владислав Нефедов возглавил РЦСС в 2021 году, тогда же он занимал должность президента Федерации кикбоксинга Кузбасса.

Александра Стрелкова