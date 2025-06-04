Минобрнауки дополнительно проверит экзамены для мигрантов по русскому языку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минобрнауки проведет дополнительные проверки из-за выявленных СКР нарушений в организации экзамена для мигрантов по русскому языку. Об этом сообщил замглавы министерства Константин Могилевский.

«Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства»,— сказал господин Могилевский «РИА Новости». Он не уточнил, когда министерство начнет проверку учебных заведений.

Также господин Могилевский сообщил, что ведомство тестирует специальную цифровую платформу, которая должна исключить влияние человеческого фактора на проведение экзамена у мигрантов. По его словам, на данном этапе «ведется опытная эксплуатация».

В конце мая в отношении директора центра языкового тестирования мигрантов РУДН и ряда сотрудников вуза возбудили уголовное дело. Согласно версии следствия, фигуранты вступили в преступный сговор с работниками коммерческой организации и с 2021 по 2024 год проводили подложные экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Тем самым они способствовали незаконному нахождению мигрантов на территории страны, полагает ведомство. Всего сотрудники РУДН, по данным следствия, легализовали нахождение в РФ не менее 200 мигрантов.

Екатерина Отрашкевич