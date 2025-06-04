Пенсионерка из Альметьевска передала мошенникам 7,5 млн рублей

Пожилая женщина из Альметьевска четыре раза передала неизвестным денежные средства на сумму 7,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Пенсионерка общалась с неизвестными более 20 дней. Потерпевшей позвонили еще в начале мая. Мужчина представился следователем и заявил о подозрительной активности на банковских счетах пенсионерки. Женщине сообщили, что ее средства находятся под угрозой, и предложили передать их штатному юристу. Жительница Альметьевска отдала курьеру 780 тыс. руб., зашив денежные средства в карманы старой одежды и положив в сумку.

На следующий день женщине сообщили, что кто-то пытается продать ее акции по доверенности. Пенсионерка передала курьеру 6 млн руб., полученные от продажи ценных бумаг. По просьбе мошенников жительница республики упаковала денежные средства, положила в коробку чая, а ее спрятала в коробку из-под обуви.

Через несколько дней потерпевшая передала курьеру еще 280 тыс. руб., а потом еще 200 тыс. руб., оформив их в виде посылки.

После этого женщине позвонил неизвестный, рассказал, что деньги у него, и пообещал перезвонить ей в ближайшие дни. Через 10 дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Диана Соловьёва