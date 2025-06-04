В Ставропольском крае газифицируют свыше 2 тысяч домов в 2025 году

В Ставропольском крае в 2025 году планируют подключить к газу свыше 2 тыс. домов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам главы региона, Ставрополье входит в число лидеров России по реализации программы догазификации. С момента запуска программы в крае подключили к газу свыше 8 тыс. домовладений.

Для расширения возможностей подключения в регионе создают техническую инфраструктуру. За прошлый год на Ставрополье построили 16,4 км межпоселковых и 35,5 км внутрипоселковых газопроводов.

Губернатор подчеркнул, что выполнение программы догазификации продолжится. Получить консультацию по участию в программе можно по горячей линии 8-800-101-00-04 или на сайте.

Николай Аксенов