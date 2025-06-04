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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил, что ему «нравится председатель Си»

Президент США Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина сложным переговорщиком

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что симпатизирует председателю КНР Си Цзиньпину, несмотря на его сложный характер.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Мне нравится председатель Китая Си (Цзиньпин.— "Ъ"), всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним крайне трудно заключить сделку!» — написал господин Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лидеры двух государств в ближайшее время обсудят тарифное соглашение, а также другие торговые вопросы. CNN со ссылкой на источники сообщал о попытках стран организовать телефонный разговор политиков.

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