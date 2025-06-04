Трамп заявил, что ему «нравится председатель Си»
Президент США Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина сложным переговорщиком
Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что симпатизирует председателю КНР Си Цзиньпину, несмотря на его сложный характер.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters
«Мне нравится председатель Китая Си (Цзиньпин.— "Ъ"), всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним крайне трудно заключить сделку!» — написал господин Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лидеры двух государств в ближайшее время обсудят тарифное соглашение, а также другие торговые вопросы. CNN со ссылкой на источники сообщал о попытках стран организовать телефонный разговор политиков.