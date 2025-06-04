Трамп заявил, что ему «нравится председатель Си»

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что симпатизирует председателю КНР Си Цзиньпину, несмотря на его сложный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Мне нравится председатель Китая Си (Цзиньпин.— "Ъ"), всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним крайне трудно заключить сделку!» — написал господин Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что лидеры двух государств в ближайшее время обсудят тарифное соглашение, а также другие торговые вопросы. CNN со ссылкой на источники сообщал о попытках стран организовать телефонный разговор политиков.