На Дону на 1,6% упали в цене новые автомобили

В Ростовской области в мае на 1,6 % снизилась стоимость новых автомобилей — до 2,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Заметнее всего подешевели УАЗ Patriot (-3,7%; 2 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-3,6%; 3,67 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (-3,4%; 4,88 млн рублей). В топ-5 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,7%; 2,89 млн рублей) и Haval H3 (-2%; 2,96 млн рублей)»,— отмечают аналитики.

В целом по России средняя стоимость нового автомобиля китайской марки достигла 3,62 млн руб., а отечественного — 1,56 млн руб., что на 4% и 9% выше, чем в 2024 году.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону в январе-апреле 2025 года объем выданных автокредитов сократился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Белоштейн