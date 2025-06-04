Казань впервые вошла в топ городов по внедрению IT-технологий

Казань, а также Вологда, Салехард и Брянск впервые попали в топ-10 городов России по внедрению IT-технологий. Об этом сообщают «Известия».

В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тула, Краснодар.

Столица Татарстана стала одним из лидеров по предложению цифровых услуг вместе с Уфой, Сочи, Новосибирском и другими городами. Наибольший спрос на цифровые услуги же был зафиксирован в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Белгороде, Брянске, Туле и т. д.

В исследовании также отмечают, что лидером по высокой динамике цифрового роста в России стали Чебоксары. По сравнению с 2018 годом столица Чувашии поднялась с 77-го на 25-е место в списке городов. На десятки позиций также поднялись Рязань, Нижний Тагил, Иваново и т. д.

Исследование провели на основе информации о более чем 90 городах России. Динамика цифровизации оценивалась по семи сферам жизни города: образованию, здравоохранению, транспорту, ритейлу, финансам, медиа и госуправлению.

Диана Соловьёва