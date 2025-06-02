В Анапе построят пятизвездочный гостиничный комплекс за 10 млрд рублей
В Анапе на ул. Таманская построят пятизвездочный гостиничный комплекс со встроенным спа-центром за 10 млрд руб. Мэрия Анапы планирует представить проект отеля на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Об этом «Ведомостям-Юг» сообщили в администрации курорта.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Строительством гостиничного комплекса займется краснодарская компания «СЗ Техно-Строй», проект реализуют в рамках комплексного развития территории (КРТ) с созданием социальной инфраструктуры.
По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ Техно-Строй» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Руководителем и бенефициаром компании является Енок Кархарян, с которым связан ряд строительных активов в краевом центре. Он выступает учредителем ООО «КубаньАльянсПроект», занимающегося комплексным освоением территорий в Краснодаре.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, в РСТ отметили рост бронирований в отелях Анапы во второй половине мая.