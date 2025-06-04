Акционеры СЭГЗ направят половину чистой прибыли за 2024 год на развитие завода

Чистая прибыль АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) за 2024 год 984,2 млн руб. Как сообщает пресс-служба предприятия, 561,4 млн руб. из них акционеры направили на развитие завода. Такое решение они приняли 23 мая на общем годовом собрании в Сарапуле.

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«Наше предприятие, наши сотрудники напряженно работают для того, чтобы обеспечивать необходимые изделия для защиты нашей Родины. Сегодня, в условиях возросших объемов производства специальной продукции, модернизация технологического оборудования на отечественных заводах просто необходимо»,— сказал генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев. Он добавил, что акционеры уже традиционно инвестируют значительную часть прибыль в развитие предприятия.

Кроме того, на собрании акционеров объявили о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 1390 руб. на одну 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 руб. Всего на их выплату направят 354,5 млн руб. Сейчас СЭГЗ насчитывает 2165 акционеров.

Напомним, выручка СЭГЗ в 2024 году составила 14,2 млрд руб. При сравнении год к году показатель увеличился на 21,8%. Из отчета эмитента следует, что 52,6% выручки обеспечил гособоронзаказ.

В 2024 году продукция СЭГЗ экспортировалась в Беларусь и Казахстан, а также вывозилась в 57 регионов РФ. Объем производства на сарапульском предприятии увеличился за год на 15,3%. Среди прочего, СЭГЗ на 100% обеспечил потребности конвейера ПАО «АвтоВАЗ» на автомобиль «Гранта».

АО «СЭГЗ» было зарегистрировано в феврале 1993 года. Предприятия находится в Сарапуле. Строительство завода №284 авиационных самопусков и компрессоров началось в 1939 году. По данным сайта компании, коллектив предприятия насчитывает 4,5 тыс. сотрудников. Производственный потенциал — порядка 4 тыс. единиц оборудования на производственных площадях около 100 тыс. кв. м.

СЭГЗ является поставщиком головных авиастроительных предприятий РФ. Также предприятие производит двигатели, входящие в состав электроуселителя рулей для автомобилей«АвтоВАЗа», электродвигатели для лифтовых лебедок.