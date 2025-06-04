Ростовская область отправила в Турцию 4,8 тысячи тонн кормов для животных

С территории донского региона в конце мая около 4,8 тыс. т кормов для животных отправили в Турцию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уточняется, что регион экспортировал партию подсолнечного шрота. Экспертиза не обнаружили в корме нарушений ветеринарных требований страны-импортера.

Как раннее писал «Ъ-Ростов», за четыре месяца 2025 года Ростовская область отправила зерна на экспорт: в Турцию – 969 тыс. т, Египет – 77 тыс. т, Тунис – 64 тыс. т.

Константин Соловьев