Ростовская область отправила в Турцию 4,8 тысячи тонн кормов для животных
С территории донского региона в конце мая около 4,8 тыс. т кормов для животных отправили в Турцию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Уточняется, что регион экспортировал партию подсолнечного шрота. Экспертиза не обнаружили в корме нарушений ветеринарных требований страны-импортера.
Как раннее писал «Ъ-Ростов», за четыре месяца 2025 года Ростовская область отправила зерна на экспорт: в Турцию – 969 тыс. т, Египет – 77 тыс. т, Тунис – 64 тыс. т.